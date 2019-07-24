مستشفى الدرب العام ينفّذ 1250 زيارة علاج منزلية

نفَّذت فرق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى الدرب العام بمنطقة جازان، خلال النصف الأول من العام ٢٠١٩، ما يقارب ١٢٥٠ زيارة للمرضى المسجلين بالبرنامج؛ حيث تشمل الخدمة من هم في النطاق الإداري للمستشفى.

وجاءت هذه الزيارات امتدادًا للخدمات الصحية التي يقدمها البرنامج للمرضى في منازلهم وفق ضوابط معينة للقبول بالبرنامج.

وتنوَّعت هذه الحالات ما بين مرضى الجلطات الدماغية والجلطات القلبية ومرضى ما بعد العمليات الجراحية، وكذلك المرضى طريحو الفراش والذين يعانون من القروح الفراشية.

ويتم تقديم الرعاية الطبية والتمريضية وفق الخطة الطبية المعدة لأي حالة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي والعلاج الطبيعي وخدمات التغذية السليمة للمرضى، كما تُقدَّم الخدمات الاجتماعية والنفسية للمرضى وذويهم من قبل الإخصائي الاجتماعي، مع توفير كل اللوازم الطبية واحتياجات المرضى من التموين وفق جدول صرف لكل مريض.

وفي السابق، كان المستشفى يُقدِّم الخدمة بفريق واحد، لكن مع توسُّع البرنامج وازدياد الحالات تم استحداث فريق آخر؛ حيث إنَّ العمل قائم حاليًّا بفريقين، أحدهما مخصص للرجال والآخر للنساء.