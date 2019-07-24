دراسة بـ«منتدى الرياض» توضّح نوعية وظائف المستقبل

عقد منتدى الرياض الاقتصادي، حلقة نقاش لمتابعة سير دراسة وظائف المستقبل، إحدى دراسات المنتدى في دورته التاسعة، والتي ستعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهاية العام الجاري.

وشهدت الحلقة نقاشات موسَّعة بحضور رئيس مجلس أمناء المنتدى حمد الشويعر، وعضوي مجلس الأمناء المهندس أسامة الزامل، والدكتورة حنان الأحمدي، وعدد من رجال وسيدات الاعمال والأكاديميين والمهتمين.

واستعرضت الحلقة دور هذه الوظائف وأهميتها ونوعيتها وتنافسيتها ومدى استجابتها لرؤية المملكة 2030؛ حيث شدَّد الحضور على أهمية الدراسة؛ لكونها ألقت الضوء على الواقع الحالي والمستقبلي للتوظيف في المملكة ودور المؤسسات التعليمية والتدريبية في ذلك، مؤكِّدين أهمية إيجاد جهة تعني بتهيئة الكوادر البشرية؛ لمواجهة الاحتياجات المستقبلية المؤهلة والقادرة على شغل الوظائف التي ستولد مستقبلًا.

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من جهته، قال الاستشاري المعد للدراسة، رئيس الفريق المشرف على الدراسة، إنَّ وظائف المستقبل تُمثّل أهميةً بالغةً في جميع دول العالم، موضحًا أنَّه لا بد من استشراف المستقبل بتحديد احتياجات القطاعات الاقتصادية من هذه الوظائف، مع الوضع في الاعتبار المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى معرفة أدوات واحتياجات التوظيف والتدريب المستقبلية وتحدياتها، وكذلك معرفة ودراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الوظائف التي ستولد وتلك التي ستندثر من هذه الوظائف.

وأضاف أنَّ وظائف المستقبل غالبًا ما ترتبط بالتقنية، ما يؤدى للاستغناء عن الوظائف التقليدية، كونها ستندثر مع ثورة التطورات التكنولوجية وتحولاتها؛ ما يتطلب النظر بالتركيز على المهارات الوظيفية المستقبلية.

وأشار إلى أنَّ وظائف المستقبل سترتبط بالمهارات بشكل عام وبالتقنية بشكل خاص كمهارات الإبداع والابتكار وتحليل البيانات، مبينًا أنَّ الفرص ستتاح لذوي الخبرات المهنية والإبداعية.