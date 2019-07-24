عضو بـ«أنصار السنة المحمدية» السودانية: السعودية تدعمنا بالخير

ثمّن عضو جماعة أنصار السنة المحمدية بجمهورية السودان صلاح حمدتو، اليوم الأربعاء، التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1000 ‏حاج وحاجة من السودان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن حمدتو قوله إنَّ هذا التوجيه وجد استحسانًا في نفوس عموم الشعب، مؤكّدًا أنَّ المملكة دائمًا ما تسعى لفعل الخير للسودان، منوّهًا بوقفات المملكة الدائمة مع جمهورية السودان منذ زمن بعيد وعلى تعاقب الأجيال.

ورفع حمدتو، الشكر والتقدير لخادم ‏الحرمين الشريفين، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على ما يقدمانه من جهود كبيرة للشعب السوداني، مثمنًا ما تُقدّمه المملكة العربية السعودية، ممثلةً في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الإشراف على تنفيذ البرنامج كل عام؛ لتحقيق تطلعات قيادة المملكة في هذا البرنامج الذي يعكس جانبًا من عنايتهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجّه باستضافة 1000 حاج وحاجة من جمهورية السودان لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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أعلن ذلك الوزير والمشرف العام على البرنامج الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وقال: إنَّ المشمولين بالتوجيه الكريم يمثلون 500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات «عاصفة الحزم وإعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و500 حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق.

ومساء أمس الأول الإثنين، ودّع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمطار الخرطوم الدولي، الدفعة الأولى من الحجاج السودانيين القادمين إلى الأراضي المقدسة جوًا؛ لأداء فريضة الحج، بحضور ممثل للمجلس العسكري الانتقالي في السودان اللواء الركن إبراهيم جابر، ووالي ولاية الخرطوم الفريق مرتضى حماد، وعدد من المسؤولين وشركاء الحج، وممثلي أجهزة الإعلام المختلفة.

وأكّد السفير - بهذه المناسبة - وقوف المملكة مع السودان في السراء والضراء وفي كل الظروف تقديرًا وعرفانًا لأدوار السودان المشهودة تجاه المملكة، مبينًا أن توجيه خادم الحرمين الشريفين يأتي تقديرًا للشعب السوداني.