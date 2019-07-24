الخبير الحصيني يوضِّح خريطة أمطار ورياح الأربعاء

حدَّد الباحث في الفلك والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، المناطق التي من المتوقّع أن تشهد هطول أمطار ورياحًا نشطة، اليوم الأربعاء، وقال: «متوقع اليوم الأربعاء أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على الربع الخالي عسير وجازان خاصةً المرتفعات منها، متوقع نشاط للرياح على الشمالية الشرقية والرياض وشرق الباحة وعسير والساحل الغربي من أملج إلى جازان».

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا - في وقت سابق - بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقّعت فيه نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، جازان وعسير، خاصةً الأجزاء الساحلية منها «تشمل الطريق الساحلي بين جدة وجازان». وتكون السماء غائمة جزئيًّا على منطقتي جازان وعسير وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.

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