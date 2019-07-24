«صحة المدينة» تُثقِّف الحجاج بـ100 ألف مطوية ومحاضرات بـ12 دولة

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، توزيع أكثر من 100 ألف مطوية توعوية لضيوف الرحمن مع بداية موسم الحج.

وقالت «صحة المدينة»، في بيانٍ، اطلعت عليه «عاجل»، إنّه في إطار الجهود التوعوية التي تُقدِّمها لضيوف الرحمن خلال مواسم الحج والعمرة لهذا العام، تمّ تدريب 250 مشاركًا في خدمة ضيوف الرحمن؛ بهدف نقل الرسائل التوعوية إلى الحجاج التابعين لكل بعثة.

وأضافت أنَّه تمّ عمل مواقع توعوية في المواقع التي تستقبل حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من شتى بقاع العالم؛ حيث تمّ تحديد تسعة مواقع لتقديم التوعية والتثقيف الصحي للحجاج، وهي مراكز المراقبة الصحية بمنفذ مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة ، ومركز صحي باب جبريل، ومركز صحي الصافية، ومركز صحي باب المجيدي، ومستشفى الأنصار ومركز الميقات (1-2)، ومركز صحي العوالي، ومركز صحي باب المجيدي الموسمي.

وأشار البيان إلى أنّ المختصين بتقديم التوعية والتثقيف الصحي أجروا زيارات لـ12 دولة، وقدَّموا 3500 محاضرة للحجاج، و25 ندوة للبعثات الطبية، وتوزيع 56 إعلانًا توعويًّا.

وأوضحت «صحة المدينة» أنّ عدد المستفيدين من خدمات التوعية والتثقيف الصحي حتى منتصف شهر «ذو القعدة» بلغ 566 ألفًا و300 حاج.