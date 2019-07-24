السديس يفتتح باب الملك عبدالعزيز للتيسير على زوار الحرم

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء، باب الملك عبدالعزيز تسهيلًا على قاصدي المسجد الحرام من ضيوف الرحمن، وذلك خلال موسم الحج لهذا العام ١٤٤٠هـ، على أن يستكمل ما تبقى من إنشاءات عقب نهاية الموسم.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الحرمين، بأنّ السديس أشاد بالعاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال نظير اهتمامهم بالجودة والإتقان خلال مراحل العمل، ودعاهم إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق.

وأكد «الرئيس العام» أنَّ المشروعات المقامة بالمسجد الحرام تلقى اهتمامًا بالغًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك تزامنًا مع الخدمة المتميزة، التي تقدمها المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

يُذكر أنّ باب الملك عبدالعزيز يعد من الأبواب الرئيسة بالمسجد الحرام؛ حيث تدخل من خلاله أعداد كبيرة من قاصدي البيت العتيق، وبعد استكمال الأعمال الإنشائية بشكل كامل سيبلغ ارتفاعه 48 مترًا.