اجتماعي / سمو أمير الجوف يكرّم المتطوعين المشاركين في مناسبة تدشين إعداد استراتيجية المنطقة



سكاكا 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم, المشاركين والمشاركات المتطوعين في مناسبة تدشين إعداد استراتيجية تطوير المنطقة التي دشنها سموه مؤخرًا.

وأعرب سموه عن شكره للشباب والفتيات المتطوعين في مشاركتهم بمناسبات المنطقة المتعددة التي تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي وفق رؤية المملكة 2030.

من جانبه أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل للفرق التطوعية بالمنطقة ، الذي يُعد محفزًا لاستمرار أعمالهم في هذا المجال.

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14:40ت م

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