السعودية اليوم / بلدية الخفجي تبدأ سفلتة طريق الأمير سلطان بن عبد العزيز



الخفجي 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

تنفذ بلدية محافظة الخفجي حالياً أعمال السفلتة لطريق الأمير سلطان بن عبد العزيز وربطه بميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز، وذلك في إطار رفع مستوى الطرق في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المكلف المهندس خالد بن نايف الزويمل، أن الطريق يبلغ طوله 3 كلم وبعرض 30 متراً، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا ردم وتسوية الطريق بالمعالجة الثلاثية حتى ميدان الملك عبد الله شمالاً بطول 4,900 كلم، بهدف إعادة الشكل الجمالي للشوارع في المحافظة, ضمن جهود البلدية في رفع مستوى أداء الطرق في الأحياء والشوارع الرئيسة.

وبين أن بلدية الخفجي تسعى جاهدة من خلال خطة شاملة إلى تغطية كامل مناطق المحافظة بمشاريع السفلتة والصيانة، عاداً ذلك من الأولويات التي تسعى البلدية لتحقيقها .

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14:32ت م

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