السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تعلن عن جاهزية المسالخ والسماح للمطابخ بالذبح وفقاً لعدة اشتراطات



المدينة المنورة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

أعلنت أمانة المدينة المنورة عن جاهزية المسالخ لاستقبال عيد الأضحى المبارك والسماح للمطابخ المستوفاة للاشتراطات واللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بالذبح , وذلك بهدف توفير عدد من الخيارات المناسبة للمواطنين والمقيمين بهدف الوصول لراحتهم والتسهيل عليهم بهذا الشأن.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة المنطقة رمضان بن محمد الزهراني أن من أهم اشتراطات الذبح للمطابخ خلال فترة عيد الأضحى لعام1440هـ , أن تكون رخصة المطبخ والشهادات الصحية للعاملين فيه سارية المفعول والتقيد بالزي الموحد للعاملين بالمطبخ , ووجود طبيب بيطري, وتوفير بيان بأسماء العاملين وأرقام الهوية على المطبوعات الرسمية للمنشأة, وأن يكون الموقع المراد استخدامه للذبح والسلخ مهيأ لهذا الغرض ومستوفيا للاشتراطات الصحية.

وأهاب الزهراني بالمواطنين والمقيمين بالتعاون وذبح الأضاحي داخل المسالخ البلدية والمطابخ المرخص لها الخاضعة لإشراف الأمانة والبلديات الفرعية لدرء انتشار الأمراض والحفاظ على سلامه وصحة المستهلكين ، والابلاغ بملاحظاتهم واقتراحاتهم عبر عمليات الأمانة (940 ) وقنوات الأمانة المتاحة للرقي بمستوى الخدمة البلدية المقدمة لهم.

// انتهى //

14:31ت م

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