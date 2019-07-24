السعودية اليوم / سمو أمير تبوك يطلع على سير العمل في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة



تبوك 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم, أمين المنطقة المهندس فارس بن مياح الشفق، الذي أطلع سموه على تقرير عن المشاريع الجاري تنفيذها في مدينة تبوك والمحافظات التابعة.

وناقش سموه سير العمل في المشاريع التي تنفذها الأمانة والبلديات التابعة لها، ونسب الإنجاز في كل مشروع والمشاريع التي تم الانتهاء منها، موجهاً سموه بالمتابعة , حاثاً المقاولين على الالتزام بالتنفيذ وفق الوقت المحدد وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق تطلعات المواطن.

ونوه الأمير فهد بن سلطان بالجهود التي يبذلها القائمون بأمانة منطقة تبوك، مشيداً بما يحظى به قطاع البلديات بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جهته أعرب أمين منطقة تبوك المهندس فارس الشفق, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على متابعته الدائمة والمستمرة لمختلف المشاريع التنموية والخدماتية بالمنطقة التي تقوم بها الأمانة والبلديات التابعة لها.

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14:21ت م

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