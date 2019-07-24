حج / إمام وخطيب المركز الإسلامي الثقافي بفيينا: العناية بالحرمين الشريفين وخدمة الحجاج والمعتمرين مهمة شرف الله بها حكومة المملكة



الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

أكد إمام وخطيب المركز الإسلامي الثقافي بالعاصمة النمساوية فيينا الشيخ محمد عمر كليب، أن المملكة العربية

ونوه محمد كليب بالخدمات الكبيرة التي وفرتها المملكة من توسعة الحرمين الشريفين وتطوير منطقة المشاعر المقدسة, وتشغيل القطار السريع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وذلك لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين في السنوات القادمة، وفق رؤية المملكة 2030، حتى يتمكن أكبر عدد من المسلمين من أداء الركن الخامس من أركان دينهم.

وأوصى إمام وخطيب المركز الإسلامي بفيينا، حجاج بيت الله الحرام بالحرص على أداء شعيرة الحج وفق هدي الكتاب والسنة، والبعد عن الغلو والفسوق والجدال, والدعوات السياسية والمذهبية والعرقية التي تتعارض مع مشروعية الحج وآدابه، وتفرق الأمة، وتخل بأمن الحجاج، وتصرفهم عن أداء مناسكهم.

وثمن كليب الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإشرافها على تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي يجسد حرص وعناية المملكة بالمسلمين في العالم، وتحقيق أمنيات الكثير منهم في أداء فريضة الحج، وفق خدمات متميزة، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفقهما إلى خدمة الإسلام والمسلمين .

// انتهى //

14:13ت م

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الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسأكد إمام وخطيب المركز الإسلامي الثقافي بالعاصمة النمساوية فيينا الشيخ محمد عمر كليب، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ تبذل جهوداً كبيرة في العناية والرعاية بالحرمين الشريفين، وخدمة الحجاج والمعتمرين، وهي مهمة شرف الله بها حكومة المملكة، ويسر لها سبل القيام بها، وهي من أجلّ المهام التي تخدم بها الإسلام والأمة والإسلامية.ونوه محمد كليب بالخدمات الكبيرة التي وفرتها المملكة من توسعة الحرمين الشريفين وتطوير منطقة المشاعر المقدسة, وتشغيل القطار السريع بين منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, وذلك لزيادة أعداد الحجاج والمعتمرين في السنوات القادمة، وفق رؤية المملكة 2030، حتى يتمكن أكبر عدد من المسلمين من أداء الركن الخامس من أركان دينهم.وأوصى إمام وخطيب المركز الإسلامي بفيينا، حجاج بيت الله الحرام بالحرص على أداء شعيرة الحج وفق هدي الكتاب والسنة، والبعد عن الغلو والفسوق والجدال, والدعوات السياسية والمذهبية والعرقية التي تتعارض مع مشروعية الحج وآدابه، وتفرق الأمة، وتخل بأمن الحجاج، وتصرفهم عن أداء مناسكهم.وثمن كليب الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بإشرافها على تنفيذ برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي يجسد حرص وعناية المملكة بالمسلمين في العالم، وتحقيق أمنيات الكثير منهم في أداء فريضة الحج، وفق خدمات متميزة، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفقهما إلى خدمة الإسلام والمسلمين .// انتهى //14:13ت م0086

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