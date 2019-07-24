حج / "تنسيقي حجاج الداخل" يواصل جاهزيته واستعداداته لموسم الحج



مكة المكرمة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

عقد مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل اليوم، اجتماعه الـ 87 لمناقشة الخطة التشغيلية التي أعدها لموسم حج هذا العام، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن فالح الحقباني وبحضور ومشاركة جميع أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بمقر المؤسسة بمكة المكرمة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وكذلك تقويم بعض الأعمال التي جرت مؤخراً، والوقوف على ماتم إنجازه من خطط وبرامج ومشروعات ومبادرات على أرض الواقع وفي ميادين العمل المختلفة، ومتابعة سيرها وتنفيذها.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي بلغ في مجملها نحو 20 موضوعاً والتي منها بعض المبادرات الجديدة التي سيتم تفعيلها في موسم حج هذا العام، ووضع بعض الخطط المستقبلية، والرؤى والتصوّرات، وبرامج عمل للمرحلة القادمة التي تتضمن أعمال موسم الحج، وغيرها من موضوعات تهدف للنهوض بهذا المجلس الذي يمثل نحو 200 منشأة، تتشرف بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، والارتقاء بآليات عمله، كذلك تمت مناقشة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 86 والوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات ومُخرجات صدرت عنه".

وبين الحقباني أن هذا الاجتماع عقد لوضع " الخطّة التشغيلية التي أعدها لموسم حج هذا العام حيز التنفيذ، والتي تتضمن العديد من برامج العمل والمحاور والأهداف، التي تم إعدادها بعد مناقشة وتقويم أعمال موسم حج العام الماضي 1439هـ .

من جهة أخرى التقى رئيس مجلس إدارة "تنسيقي حجاج الداخل" وأعضاء المجلس، بمسئولي مشروع المملكة العربية

// انتهى //

13:58ت م

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مكة المكرمة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسعقد مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل اليوم، اجتماعه الـ 87 لمناقشة الخطة التشغيلية التي أعدها لموسم حج هذا العام، برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن بن فالح الحقباني وبحضور ومشاركة جميع أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بمقر المؤسسة بمكة المكرمة.وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وكذلك تقويم بعض الأعمال التي جرت مؤخراً، والوقوف على ماتم إنجازه من خطط وبرامج ومشروعات ومبادرات على أرض الواقع وفي ميادين العمل المختلفة، ومتابعة سيرها وتنفيذها.وأوضح رئيس مجلس إدارة المجلس أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي بلغ في مجملها نحو 20 موضوعاً والتي منها بعض المبادرات الجديدة التي سيتم تفعيلها في موسم حج هذا العام، ووضع بعض الخطط المستقبلية، والرؤى والتصوّرات، وبرامج عمل للمرحلة القادمة التي تتضمن أعمال موسم الحج، وغيرها من موضوعات تهدف للنهوض بهذا المجلس الذي يمثل نحو 200 منشأة، تتشرف بتقديم خدماتها لحجاج الداخل، والارتقاء بآليات عمله، كذلك تمت مناقشة محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق رقم 86 والوقوف على ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات ومُخرجات صدرت عنه".وبين الحقباني أن هذا الاجتماع عقد لوضع " الخطّة التشغيلية التي أعدها لموسم حج هذا العام حيز التنفيذ، والتي تتضمن العديد من برامج العمل والمحاور والأهداف، التي تم إعدادها بعد مناقشة وتقويم أعمال موسم حج العام الماضي 1439هـ .من جهة أخرى التقى رئيس مجلس إدارة "تنسيقي حجاج الداخل" وأعضاء المجلس، بمسئولي مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف التنسيق والتعاون فيما يختص بقيام "المجلس" ومؤسسات وشركات حجاج الداخل بتوزيع "السندات" على حجاجهم، وتعريفهم بهذا المشروع المهم والحيوي وبأهدافه النبيلة وفوائده الكبيرة، وكذلك بحث سبل التوسع في هذه العملية مستقبلاً، والوقوف على آخر مستجدات تطوير منظومة البيع الإلكتروني والمتابعة الآلية والتطبيقات الذكية المستخدمة في هذه العملية، وذلك لكون "المجلس التنسيقي" يعد ممثلاً لجميع منشآت قطاع حجاج الداخل، بجانب أنه إحدى الجهات المتعمدة لدى "البنك" لتقديم سندات الهدي والأضاحي لحجاج الداخل.// انتهى //13:58ت م0082

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.