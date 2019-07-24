للحجاج.. 8 أفعال تُجهد القلب تجنبوها

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أطلق أطباء القلب بمستشفى المعلمين حملة توعية صحية لحجاج بيت الله الحرام الذين سوف يؤدون المناسك هذا العام نصحوهم خلالها بتجنب 8 أفعال تتسبب في مشكلات صحية تضر بقلوبهم أو تضاعف من مشكلات القلب لديهم أو تعرضهم لانتكاسات صحية إذا كانوا مرضى بالقلب.

وأكد الدكتور جمال زيدان، استشاري القلب والقسطرة بمستشفى المعلمين، أن حجاج بيت الله الحرام وحتى ينعموا بأداء الفريضة محافظين على صحة قلوبهم، عليهم أن يتجبنوا 8 أفعال، أربعة منها تخص كل الحجاج، وأربعة محظور على مرضى القلب ارتكابها تماماً.

وأوضح زيدان أن حجاج بيت الله الحرام مرضى القلب لابد أن يتجنبوا التواجد في مناطق الازدحام الشديد وبخاصة أوقات الذروة لأن ذلك يتطلب مجهوداً مضاعفاً من القلب ليقوم بوظائفه الطبيعة، وقد ينتج عنه مشكلات تفاقم من مخاطر مرض القلب الذي يعانون منه في الأصل أو يعرض قلوبهم للإصابة بأمراض أخرى.

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وأشار إلى أن ثاني المخاطر هو تناول الحاج أثناء أداء المناسك لوجبات دسمة وثقيلة وبها نسبة أملاح عالية وعدم شرب السوائل بشكل كافٍ، وثالث الأفعال التي يجب أن يتجنبها الحاج مريض القلب هو عدم الرجوع للطبيب المعالج قبل السفر مباشرة للاطمئنان على حالة القلب والأخذ بنصائحه الخاصة وعدم أخذ كميات كافية من الأدوية التي يقررها له الطبيب أو الإهمال في تناولها في أوقاتها.

وشدد زيدان على أن من المهم للحاج مريض القلب أن يصطحب معه تقرير وافٍ ومفصل عن حالته الصحية والأمراض التي يعاني منها وأن يبلغ أحد المقربين والمصاحبين له طوال الرحلة بإصابته وخصوصية حالته حتى يأخذ من حوله الأمر بجدية في حال تعرضه للخطر، موضحاً أن رابع المخاطر هو عدم أو التأخر في العرض على أقرب مركز صحي في حال إحساسه بألم في القلب أو ضيق في التنفس.

ونصح زيدان حجاج بيت الله الحرام بشكل عام لسلامة قلوبهم أن يتجنبوا أربعة أفعال، أولها التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة والارتفاع الشديد في درجة الحرارة وبخاصة أوقات الظهيرة وعدم النوم لساعات كافية وبذل مجهود ضخم دون أخذ قسط من الراحة والتأخر في زيارة أقرب مركز صحي في حال الإحساس بأعراض ضيق التنفس أو ألم في الصدر حيث إن ذلك كله يعرض عضلة القلب للإرهاق الشديد.

وأردف: هناك بعض الأعراض التي يجب على من يشعر بها أن يفكر بشكل جاد في تأجيل الحج هذا العام ومنها وجود ألم شديد في الصدر عند بذل مجهود أو ارتفاع ضغط الدم بشدة مع عدم القدرة على السيطرة والإحساس بضيق نفس من أقل مجهود والحالات التي تعاني من ضعف شديد في عضلة القلب غير مستقر أو التعرض لأزمة قلبية خلال الشهر السابق لأداء الفريضة أو تركيب دعامات للشرايين أو ضيق شديد في الصمامات.