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2019-07-24 40 تشكيليًا وتشكيلية من المملكة والخليج يلتقون في بلقرن متابعات الخليج 365 - واس أطلقت بلدية محافظة بلقرن أمس ملتقى للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي، يضم نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين وعدد من هواة التصوير الفوتوغرافي بالإضافة إلى افتتاح الخيمة التراثية وذلك بشارع “الإبداع” في المحافظة.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن عائض آل دلبوح أن المعرض يعد الأول من نوعه بالمحافظة، حيث يشارك فيه 40 فنان وفنانة من المملكة ودول الخليج يعرضون خلالها أكثر من 160 لوحة فنية.

وأشار آل دلبوح إلى أن المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام يحتوي كذلك على خيمة تراثية تضم ثلاث متاحف وهي “متحف آل سلمة” و”متحف بلقرن” و”متحف باشوت” تعبر عن بعض ملامح الحياة في الماضي، إضافة إلى تقديم فقرات شعبية وأمسيات شعرية وحكايات شعبية وجلسات سمر.









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