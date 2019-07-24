روحاني: مستعدون للتفاوض

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن طهران مستعدة للتفاوض ما لم تكن المفاوضات تعني الاستسلام.

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وأشار روحاني إلى أن مضيق هرمز ليس مكانًا للمزاح أو التلاعب بالقواعد الدولية، معتبرًا أن “احتجاز الحرس الثوري للناقلة التي ترفع علم بريطانيا كان عملًا قويًا ودقيقًا واحترافيًا”.

يذكر أن إيران كانت قد استولت على السفينة، ستينا إمبيرو، التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فردًا مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة.