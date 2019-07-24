فيديو.. كرة نارية تضيء الرياض فجرًا

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الفلكي ملهم هندي أن هناك شهادات متواترة عن رؤية جسم مضيء في سماء الرياض وما حولها الساعة ٢:٣٠ فجرًا يتميز لونه باللون الأزرق.

وقال هندي: إن وصف شهود العيان ينطبق على احتراق نيزك في السماء على ارتفاع ١٠٠-٢٠٠ كلم ويطلق عليه علميًا اسم الكرة النارية.

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ولفت إلى أنه في هذه الأيام تكثر مثل هذه الكرات تزامنًا مع موسم شهب البرشاويات.

ونشر هندي مقطع فيديو لهذه الظاهرة الفلكية.