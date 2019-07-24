- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. كرة نارية تضيء الرياض فجرًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. كرة نارية تضيء الرياض فجرًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الفلكي ملهم هندي أن هناك شهادات متواترة عن رؤية جسم مضيء في سماء الرياض وما حولها الساعة ٢:٣٠ فجرًا يتميز لونه باللون الأزرق.
وقال هندي: إن وصف شهود العيان ينطبق على احتراق نيزك في السماء على ارتفاع ١٠٠-٢٠٠ كلم ويطلق عليه علميًا اسم الكرة النارية.
ولفت إلى أنه في هذه الأيام تكثر مثل هذه الكرات تزامنًا مع موسم شهب البرشاويات.
ونشر هندي مقطع فيديو لهذه الظاهرة الفلكية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كرة نارية تضيء الرياض فجرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.