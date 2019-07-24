ما علاقة القروض بدعم حساب المواطن ؟

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن علاقة القروض بمبلغ دعم البرنامج الذي يتقاضاه المستفيد.

وتساءل مواطنون بشأن تأثير الحصول على قروض ومبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365 وهو ما رد عليه البرنامج بالتأكيد على أن لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملًا جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد”، كما أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وفي وقت سابق، أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على أن صرف دعم الدفعة 21 من البرنامج ستكون يوم الخميس الموافق 8 أغسطس المقبل، وذلك بدلًا عن يوم 10 أغسطس، وهو موعد الإيداع الرسمي في حساب متابعات الخليج 365.

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وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم في حساب متابعات الخليج 365 يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو تقديم الإيداع ليوم قبله أو التأخير ليوم بعده، حال صادف يوم الإيداع إجازة رسمية.

وتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب الموطن في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل.

وحث برنامج حساب متابعات الخليج 365 المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي (هنا)