25 بعثة حج توكل الهدي والأضاحي لإتمام النسك

2019-07-24

متابعات الخليج 365 - واس

وقّع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي أكثر من 25 اتفاقية مع بعثات الحج و مكاتب شؤون الحجاج لتقديم خدمة شراء الهدي والأضحية، تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة، ووفق مميزات إضافية يقدمها المشروع لبعثات الحج.

وأوضح مستشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المهندس وليد بن عبدالعزيز فقيه، أن التوقيع تم على مميزات إضافية منها إمكانية إيصال كمية من اللحوم لمخيماتهم أثناء الموسم و عمولة تقدر ب ٦ريالات عن كل سند يتم شراؤه بالإضافة إلى تمكين فريق من حجاجهم من مشاهده نسكهم أثناء التنفيذ.

وأفاد المهندس أن تعاون بعثات الحج مع المشروع جاء بعد سلسلة ندوات ولقاءات تعريفية مع المسئولين عن شؤون الحج من السفراء والقناصل في الدول العربية والإسلامية في المملكة بهدف توعية حجاجهم والاستفادة من الخدمات الجليلة التي يقدمها مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي.

وأكد فقيه أهمية تعاون مكاتب شؤون الحجاج مع المشروع من أجل تنفيذ النسك في المواقع المخصصة و الحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة وعدم اللجوء إلى الذبح العشوائي, لافتاً إلى أن المشروع يمكن للحجاج الراغبين في تنفيذ نسكهم بأنفسهم من خلال التنسيق مع المختصين في إدارة المشروع حيث خصصت مجازر لتلبية احتياج الحجاج بمختلف الرغبات.