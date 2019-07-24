وظائف حرس الحدود.. هنا موعد فتح باب التقديم ورابط التسجيل وشروط القبول عبر نظام جدارة

أعلنت الخدمة المدنية منذ قليل عن توفر وظائف حرس الحدود وذلك لعدد كبير من المؤهلات والتخصصات المختلفة، مشيرة إلى كون هذه الوظائف متاحة بالنسبة للشباب والخريجين عبر نظام جدارة الإلكتروني للتوظيف، والذي يأتي تحت رعاية مجلس الوزراء السعودي لتوفير فرص العمل للشباب سواء في وظائف حرس الحدود أو غيرها من مؤسسات الدولة السعودية خلال الفترة المقبلة.

يذكر بأنه من المتوقع بأن يتم فتح باب التقديم في وظائف حرس الحدود 1440 هجريًا خلال الساعات القليلة المقبلة بحسب ما تم الكشف عنه من قبل بعض المصادر في وزارة الخدمة المدنية السعودية، وخلال هذا التقرير ستكونوا على موعد مع شرح مفصل لطريقة التقديم في وظائف حرس الحدود عبر نظام جدارة الإلكتروني وكذلك رابط التسجيل وشروط القبول.

موعد بدء التقديم في وظائف حرس الحدود 1440 عبر نظام جدارة

في بيان رسمي لها، قالت وزارة الخدمة المدنية، بأنها قد قررت فتح باب التقديم في وظائف حرس الحدود عبر نظام جدارة من يوم الأحد المقبل والموافق 25 ذي القعدة و28 يوليو الجاري، على أن يكون موعد غلق باب التسجيل والقبول في وظائف حرس الحدود يوم الأول من شهر أغسطس المقبل والموافق 29 ذي القعدة الجاري.

وأعلنت وزارة الخدمة المدنية، بأن باب التسجيل سوف يفتح في تمام الساعة الثامنة صباحًا كل يوم وحتى الساعة 4:00 مساء بدءًا من الأحد وحتى الخميس.

رابط التقديم على وظائف حرس الحدود عبر بوابة جدارة

وذكرت وزارة الخدمة المدنية بأن رابط القبول والتقديم على وظائف حرس الحدود سيكون من خلال بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، مشيرة إلى كون عدد الوظائف المتاحة لديها يصل لنحو 35 وظيفة، وذلك في عدة مجالات صحية مختلفة ومخصصة للذكور فقط، مقسمة إلى 16 طبيب مقيم، وكذلك 9 لوظيفة أخصائي وعدد 1 وظيفة لصيدلي و5 وظائف للفنيين و3 وظائف لمساعدي الصحة.

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وأعلنت “الخدمة المدنية” عن شروط وظائف حرس الحدود، والتي يمكنكم الإطلاع عليها خلال السطور التالية.

شروط وظائف حرس الحدود 1440 هجريًا

وعن شروط القبول في وظائف حرس الحدود والتي تم الإعلان عنها عبر بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني خلال الساعات الماضية، فقد جاءت على النحو التالي:

يجب أن يكون المتدقم لديه قرار معادلة من وزارة التعليم بالنسبة للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة

يجب أن يمر المتقدم من المقابلة الشخصية بنجاح

توفر رخصة هيئة التخصصات الطبية وتكون سارية المفعول

وذكرت وزارة الخدمة المدنية، بأنه سيتم إستدعاء المتقدمين الأكثر حصولًا على الدرجات من أجل إجراء المقابلات الشخصية النهائية قبل إستلام العمل.

التخصصات المطلوبة في وظائف حرس الحدود عبر نظام جدارة

قالت التقارير الرسمية، بأن هناك عدة تخصصات مطلوبة في وظائف حرس الحدود 1440 هجريًا عبر بوابة ونظام جدارة للتوظيف الإلكتروني، ومن بين هذه التخصصات ما يلي: