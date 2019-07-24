حرس الحدود – رابط تقديم وظائف حرس الحدود 1440 عبر جدارة

نقدم لكم زوارنا الكرام التغطية الدائمة لأهم الوظائف التي يتم الإعلان عنها بالمملكة العربية السعودية ومنها وظائف حرس الحدود والتي يتم التقديم لها عبر جدارة، حيث سنرصد لكم متابعينا الكرام وظائف حرس الحدود 1440 ورابط جدارة للتقديم على حرس الحدود توظيف.

نتابع معكم زوارنا كل التفاصيل الخاصة بحرس الحدود وتقديم وظائف حرس الحدود حيث التعرف على موعد تقديم وظائف حرس الحدود والشروط المطلوبة كذلك لشغل الوظيفة.

جدارة

للتقديم عبر جدارة فقد دعت المديرية العامة لحرس الحدود الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف الشاغرة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية لجميع الراغبين في التقديم

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وظائف حرس الحدود

يبلغ عدد الوظائف 34 وظيفة شاغرة للرجال على أن يستهدف الإعلان الفئات التالية:

خريجي المعاهد التخصصية (وفقا لما يتضمنه دليل تصنيف الوظائف)

خريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف)

خريجي درجة البكالوريوس

الشروط العامة:

لا بد من توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة ويشترط أن تكون لديه رخصة هيئة التخصصات الطبية سارية المفعول.

تتطلب الوظائف المعلنة مقابلة شخصية حيث سيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة للمتقدمين الأعلى نقاطا

يتم مطابقة بيانات المرشحين خلال المقابلة الشخصية على أن يتم استبعاد المرشح في حالة اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية.

وسيتم الترشيح النهائي بعد الانتهاء من عملية مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية

هذا وستقوم المديرية العامة لحرس الحدود بإعلان أسماء من تم ترشيحهم بشكل نهائي عبر موقعها على شبكة الانترنت لذا فهي تؤكد على ضرورة المتابعة المنتظمة من خلال بوابتها الإلكترونية

تقديم حرس الحدود 1440

للإطلاع على وظائف حرس الحدود المعلنة من هنا

رابط التقديم على وظائف حرس الحدود من هنا

يبدأ التقديم على وظائف حرس الحدود صباح يوم الأحد الموافق 1440/11/25 على أن ينتهي في الساعة 4 مساء يوم الخميس الموافق 1440/11/29