، 34 مخالفة في محلات اللحوم والأسماك بمنشية باب الريع بالطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة حملة رقابية نفّذها مراقبو الأمانة كممثلين عن بلدية غرب

ضبط مراقبو أمانة محافظة الطائف -ممثلين عن بلدية غرب- أكثر من 34 مخالفة ضمن حملة رقابية على محلات بيع الأسماك والمنتجات البحرية، ومحلات بيع اللحوم والخضار والفواكه بمنشية باب الريع.

وتمثلت تلك المخالفات في تدني مستوى النظافة، وسوء الحفظ والتخزين، وعرض المنتجات خارج المحل، وتدني بيئة التحضير والإعداد، وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، وعدم تغطية اللحوم وحفظها بشكل صحيح، وتدني مستوى أدوات التحضير، واستخدام ادوات مخالفة في عرض اللحوم، وعرض الأسماك والمنتجات البحرية بشكل غير صحيح؛ مما عرّضها للتلف وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وعدد من المخالفات الصحية الأخرى.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية، في بيان لها، أن البرنامج الرقابي الذي تنفذه البلديات الفرعية، أسفر عن ضبط مخالفات للأنظمة والتعليمات تم التعامل معها وفق لائحة الأنظمة والتعليمات، كما خضعت المنشآت المخالفة للرقابة المستمرة؛ للتأكد من تصحيح المخالفات.

وقالت إن الرقابة الصحية على منافذ البيع المتعلقة بالمستهلك تعمل وفق خطة رقابية لتكثيف المتابعة والفحص المستمر للمنشآت؛ للحدّ من المخالفات للاشتراطات الصحية.

وأضافت أنها بدأت في تنفيذ حملة رقابية موسمية مع قرب حلول موسم الحج تهدف لزيادة الجولات الرقابية على المطاعم والمطابخ ومنافذ بيع المواد الغائية وصالونات الحلاقة والملاحم والمخابز ومحلات التزيين النسائي والبوفيهات ومحلات الوجبات السريعة؛ للعمل على مدار الساعة وتنفيذ جولات ميدانية رقابية لكل بلدية فرعية وإدارة إشرافية.