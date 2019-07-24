محمد بن مسعود - الدمام - أعلن فريق الوحدة، التعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب خط هجوم قادمًا من فريق خيلويزي البلجيكي لمدة ثلاث سنوات. ويبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، ولعب في صفوف العديد من الأندية؛ أبرزها سانت جيلويسي البلجيكي، وبولون وكريتيل وأفرانش من فرنسا. ويمتاز اللاعب بالقوة والسرعة والمهارة وإجادة التسديد والتسجيل بكلتا القدمين. خاض 40 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 6. 24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440 01:12 PM Advertisements الوحدة يدعم خط هجومه بالفرنسي "يوسف نياكاتي" الوحدة يدعم خط هجومه بالفرنسي "يوسف نياكاتي" أعلن فريق الوحدة، التعاقد مع الفرنسي يوسف نياكاتي لاعب خط هجوم قادمًا من فريق خيلويزي البلجيكي لمدة ثلاث سنوات. ويبلغ اللاعب من العمر 26 عامًا، ولعب في صفوف العديد من الأندية؛ أبرزها سانت جيلويسي البلجيكي، وبولون وكريتيل وأفرانش من فرنسا. ويمتاز اللاعب بالقوة والسرعة والمهارة وإجادة التسديد والتسجيل بكلتا القدمين. خاض 40 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 6. الكلمات المفتاحية ، الوحدة يدعم خط هجومه بالفرنسي "يوسف نياكاتي" ،

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