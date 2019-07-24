دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper مجلس الوزراء يعتمد 9 قرارات ويفوض وزير التعليم بتعديل لائحة تقويم الطلاب

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في نيوم، بمنطقة تبوك، وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، أن المجلس اعتمد القرارات التالية:

أولًا: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الربط الكهربائي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيًّا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الملك سعود بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين كلية الطب بجامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية الطب بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21 ـ 50/40/د) وتاريخ 10/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المركز السعودي للاعتماد إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.

رابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (28ـ36/40/د) وتاريخ 14/7/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اكتتاب المملكة في الأسهم المخصصة لها بموجب قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم (663) ورقم (664) المؤرخين في 1/10/2018م المتعلقين بالزيادة العامة والزيادة الانتقائية.

خامسًا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (163/43) وتاريخ 16/9/1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قرارات مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي (السادس والعشرين)، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

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سادسًا: قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور سلمان بن حيدر بن عثمان بن حجار، عضوًا ممثلًا لوزارة التجارة والاستثمار في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية.

سابعًا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التعليم، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (34ـ50/40/د) وتاريخ 10/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء تفويض وزير التعليم صلاحية تعديل لائحة تقويم الطالب الموافق عليها بقرار اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية رقم (53/ق/ع) وتاريخ 1/3/1426هـ.

ثامنًا: بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 ـ 48/40/د) وتاريخ 17/9/1440هـ، ورقم (10ـ51/40/د) وتاريخ 15/10/1440هـ، قرر مجلس الوزراء اعتماد الحسابين الختاميين للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، والمؤسسة العامة للحبوب، عن عامين ماليين سابقين.

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تاسعًا: وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:

1 ـ ترقية محمد بن معيض بن عبدالله القحطاني إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض.

2 ـ ترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية، وهم:

ـ زياد بن عبدربه بن أحمد زهيري.

ـ حزام بن خرصان بن ناصر العجمي.

ـ إبراهيم بن عواد بن سعد الأحمدي.

3 ـ ترقية إبراهيم بن أحمد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة.

4 ـ ترقية عبدالفتاح بن حسين بن محمود سندي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بديوان المراقبة العامة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة العدل، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والهيئة العامة للمنافسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.