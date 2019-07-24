«الحرب الفكرية»: التعايش مع التنوُّع الديني ضرورة لحفظ السلام

شدَّد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، على أهمية التعايش مع التنوُّع الديني من أجل حفظ السلام.

وذكر بيان صادر عن المركز، اطلعت عليه «عاجل»: «التعايش مع التنوع الديني والإثني ضرورة حتمية لحفظ سلام عالمنا ووئامه.. لقد أثبتت نصوص الشريعة أهمية التعايش الدنيوي مع الآخر وزادت سُموًا بالحث على بِرِّه والإحسان إليه والقسط معه».

وأضاف: «الحرب الفكرية» أنّه هذا التعايش له معنى واسع يشمل عموم العلاقة بين الأمم والشعوب.

وكان المركز قد أوضح، في وقت سابق، أنّ البرامج الحوارية في إطار مناهج التعليم تُشكِّل ركيزة مهمة في تكوين شخصية الاعتدال، متجاوزةً بتفاعلها المثمر المحفوظات (النظرية) و(الوقتية).

كما أشار إلى أنّ ضلالًا كبيرًا برز في جدليات التشدد والتطرف، نتج عن عدم فهم معاني ومقاصد النصوص الشرعية وعدم الدراية بأصول الاستدلال بها والتي لا يعلمها سوى الراسخين في علومها خاصةً علم أصول الفقه وقواعده، وكذلك من عدم الدراية بدراسات السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.