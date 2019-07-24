بالصور.. الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تنظم حملات للتبرع بالدم

نظمت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلة -ممثلةً في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة- حملة التبرع بالدم السنوية في مدينة تدريب الأمن العام بالمنطقة، التي تستمر لمدة أربعة أيام.

وأوضح المدير العام للخدمات الطبية بوزارة الداخلية المشرف على أعمال الحج الدكتور سليمان بن عبدالعزيز السحيمي، أن «هذه الحملة ضمن الخطط التي تقدمها الإدارة لمنسوبي وزارة الداخلية وأمن الدولة ولجنودنا البواسل بالحد الجنوبي، والتي تعبر عن اللُحمة الوطنية بين أبناء هذا الوطن المعطاء، وتكاتف رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية، سواء ممن يذودون عن حدود وطننا، أو من يعملون في خدمة ضيوف الرحمن».

وأشار السحيمي إلى أن حملات التبرع بالدم تستهدف القطاعات العسكرية، وستتواصل ضمن الخطط الزمنية المُعَدَّة بهدف توفير أكبر نسبة من الدم ومشتقاته.