«الأرصاد» تحذِّر من أجواء حارة وترابية بـ3 مناطق

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، من تعرُّض بعض المناطق لأتربة مثارة وموجة حارة خلال الساعات المقبلة، تتخطى على إثرها الحرارة 48 درجة.

وقالت الهيئة، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ منطقتي عسير (البرك) وجازان (الدرب، جازان، فرسان) ومكة المكرمة (القنفذة، الليث)، تشهد أتربة مثارة ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًّا في مدى الرؤية، وشبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الخامسة من عصر اليوم.

يأتي هذا فيما تتعرض المنطقة الشرقية (الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، النعيرية، حفر الباطن) لموجة حارة ونشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة، وذلك من الحادية عشرة صباحًا حتى السادسة مساءً.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا - في وقت سابق - بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقّعت فيه نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، تمتد إلى نجران.

وأشارت إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة، جازان وعسير، خاصةً الأجزاء الساحلية منها «تشمل الطريق الساحلي بين جدة وجازان». وتكون السماء غائمة جزئيًّا على منطقتي جازان وعسير، وقد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات تلك المناطق.