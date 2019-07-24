الأمير مشعل بن ماجد يزف غدًا 1440 عريسًا في «فرح جدة»

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز؛ يُشرِّف محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، حفل «فرح جدة» احتفاءً بـ1440 عريسًا مساء غد الخميس، الذي تنظمه الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، وبحضور عدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة ورجال الأعمال وأهالي العرسان وضيوفهم.

وثمن رئيس مجلس إدارة «جمعية زواج» بجدة أحمد بن صالح آل سلطان العمري؛ الدعم الكبير الذي يقدمه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ورعايته هذا الحدث الاجتماعي الكبير.

وأعرب العمري عن عميق شكره للأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، على تشريفه ومشاركة أبنائه العرسان فرحتهم في حفل «فرح جدة»، وحرصه على رسم الفرحة على وجوه شباب وفتيات الوطن الطامحين إلى إكمال نصف دينهم، وبناء حياة مستقرة قائمة على الود والمحبة والتراحم.

وأكد العمري أن هذا العدد الكبير الذي تشهده عروس البحر الأحمر، يعكس صورة من صور التكافل الاجتماعي في المملكة، ووصف حفل الاحتفاء بعرسان جدة بأنه الأضخم على مستوى حفلات «فرح جدة» التي أطلقتها الجمعية منذ عام 1422هـ، والتي ساهمت على مدار السنوات الماضية في الاحتفاء بـزفاف آلاف من الشباب والفتيات، ووفرت الدعم المادي والمعنوي للمقبلين على الزواج، وأعدت لهم البرامج التأهيلية التي قدمها نخبة من الخبراء والمختصين بالمجال النفسي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، ورسمت لهم خارطة طريق لبدء حياة زوجية صحيحة.

وأشاد رئيس مجلس إدارة «جمعية زواج» بدعم الشركاء من القطاعين الخاص والعام، ورجال الأعمال ومجتمع جدة، مشددًا على أن نجاح احتفالية «فرح جدة» على مدار 19 دورة مضت؛ تجسد الرغبة الكبيرة لدى المجتمع السعودي في التيسير على الشباب والفتيات للعبور نحو حياة زوجية مستقرة.

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كما نوه المدير التنفيذي للجمعية زياد بن عبدالعزيز فلمبان بالبرامج والخدمات المقدمة للعرسان، وبدور المجتمع والقطاع الخاص؛ حيث قال: «تُقدم الجمعية البرامج التدريبية التأهيلية والهدايا والتخفيضات والهبات العينية والقروض والمساعدات المادية لكل العرسان بمشاركة شركاء النجاح الذي وثقوا بالجمعية وجعلوا إنفاقهم في إسعاد الشباب والفتيات وتكوين أسر ناجحة مستقرة على مدار تلك الأعوام».

وأعرب فضيلة الشيخ عبدالمحسن بن عبدالله الخيَّال رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المتقاعد والعضو المؤسس للجمعية، عن خالص الشكر لولاة الأمر على دعمهم، قائلًا: «نشكر ولاة أمرنا على هذه الرعاية الكريمة غير المستغربة، ونعتز بالشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والجمعية في مساعدة الشباب والفتيات على الزواج».

وأضاف الخيَّال: «تهدف الجمعية من خلال جميع برامجها وخدماتها، سواء برنامج التدريب والتأهيل أو التخفيضات والهدايا والمساعدات العينية والمالية، إلى تخفيف أعباء الزواج والتكاليف الباهظة عن كاهل العرسان، وتيسير الزواج وضمان استمراريته؛ لينعموا بحياة أسرية سعيدة مستقرة لا تنغصها الديون والمشكلات».

الجدير بالذكر أن الجمعية الأهلية لمساعدة الشباب على الزواج والتوجيه الأسري بجدة، هي الجهة الرسمية الوحيدة في محافظة جدة التي تساعد الشباب والفتيات على تيسير زواجهم وتأسيسهم لحياة زوجية مستقرة؛ حيث سبق أن ساهمت الجمعية في تزويج أكثر من 90.000 شاب وفتاة خلال أكثر من 30 عامًا.