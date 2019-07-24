بالصور.. شباب جبال الحشر يحلمون بملعب أخضر و700 متر أسفلت

يحلم رياضيو جبال الحشر بمحافظة الداير، منذ 15 عامًا بممارسة هوايتهم المفضلة (كرة القدم) على مسطح أخضر، بدلًا من التراب وبين الحصى؛ ليستمتعوا بمعشوقتهم على ملعبهم بريع.

ويأمل شباب جبال الحشر كذلك سفلتة الطريق المؤدي إلى الملعب الذي لا تزيد مسافته عن (700متر)؛ حيث يحتجز الشباب داخل الملعب أثناء هطول الأمطار.

وقال عدد من شباب جبال الحشر لـ«عاجل»: «نخشى على أنفسنا الإصابات من جراء أرضية الملعب الترابية، لكننا مجبرون على ذلك؛ لأنه لا سبيل لنا لممارسة رياضتنا المفضلة إلا ذلك الملعب»، مشيرين إلى أن صوتهم بُحَّ وهم يطالبون بفرش أرضية الملعب وسفلتة الطريق الوحيد المؤدي إليه؛ إذ لا يحصلون على سوى الوعود.

وأشار الشباب إلى أن بلدية الداير قدمت هذا العام دعمًا لإنارة الملعب، وهي خطوة نحو الدور الإيجابي الذي يجب أن تقوم به البلدية منذ سنوات.

ويحتضن ملعب شباب جبال الحشر بريع بمحافظة الداير، دورة أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود منذ أكثر من عشر سنوات، وتعد من أعرق البطولات وأكثرها وهجًا بالمنطقة، وتحظى بتنافس مميز وحضور جماهيري كبير؛ حيث تعتبر المتنفس الوحيد لشباب القطاع الجبلي عامةً في فترة الصيف.