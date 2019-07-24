السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل رئيس مركز القيصومة والفاو الشمالي



حفر الباطن 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم في مكتبه بالمحافظة، رئيس مركز القيصومة خالد الغامدي، ورئيس مركز الفاو الشمالي درويش السهلي، وذلك بمناسبة تكليفهما كرئيسين للمركزين بمحافظة حفر الباطن من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية.

وبارك سموه لهما الثقة الغالية بتكليفهما، متمنياً لهما التوفيق والسداد، كما ناقش سموه معهما احتياجات الأهالي في تلك المراكز.

// انتهى //

12:21ت م

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