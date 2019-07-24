السعودية اليوم / الأمن التونسي يلقي القبض على إرهابي شمال غرب تونس



تونس 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

ألقى الأمن التونسي القبض على إرهابي، في مدينة غار الدماء التابعة لمحافظة جندوبة شمال غرب تونس.

وأوضح مصدر أمني محلي اليوم ، أن الإرهابي على علاقة بإحدى المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبال مدينة غار الدماء، مشيراً إلى أنه تم الاحتفاظ به من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.

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12:17ت م

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