السعودية اليوم / طلاب الإعلام والاتصال بجامعة الملك خالد ينفذون 12 حملة توعوية وتعريفية



أبها 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

نفذ طلاب قسم الإعلام والاتصال بكلية العلوم الإنسانية في جامعة الملك خالد خلال إجازة صيف هذا العام ، 12 حملة توعوية وتعريفية تخدم المجتمع في 9 مواقع، تغطي جوانب تخصصية وسياحية وبيئية وصحية وغيرها.

وأوضح عضو هيئة التدريس بالقسم الدكتور علي بن زهير القحطاني أن الحملات شملت معارض مصاحبة تشرح أهدافها ورسالتها، تخللها تقديم عروض مرئية من إعداد وتنفيذ الطلاب، وتوزيع مطويات عن محتوياتها، إلى جانب تقديم هدايا للزوار.

وأبان القحطاني أنه جاء في مقدمة حملات التخصص، حملة (وقِّفها) للتوعية بأضرار الإشاعة والوقاية من مخاطرها في مجمع الراشد مول، كما احتضن مركز الملك فهد الثقافي "قرية المفتاحة" حملة توعوية تخصصية ثانية بعنوان "أطفالنا أمانة" لشرح تأثير الأجهزة الذكية على صحة الأطفال، فيما كانت الحملة التخصصية الثالثة (التربية الإعلامية للأطفال) بحديقة المطار تقدم مجموعة من النصائح في أهمية تربية الأطفال على التلقي الأنسب للمعلومات من وسائل الإعلام.

وفي الحملات غير التخصصية؛ أطلقت حملة تعريفية بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير "حسن الوفادة" في مجمع الراشد مول تهدف إلى الرقي بالخدمة المقدمة للزائرين , وإضافة إلى ذلك نظمت حملة أخرى تعنى باستقبال السياح بعنوان "حللتم أهلا ووطأتم سهلا" في عدد من المواقع السياحية، كما نفذت حملة "سافر بصحة" في مطار أبها الدولي بهدف رفع معدل الوعي الصحي وتقليل المخاطر الصحية، و"نظافتنا عنوان حضارتنا" بحديقة الأندلس في وسط مدينة أبها.

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11:45ت م

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