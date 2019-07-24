السعودية اليوم / تكريم الطلاب الموهوبين المشاركين في البرنامج البحثي الإثرائي 2019



الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

نظمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست" ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" اليوم، الحفل الختامي "للبرنامج البحثي الإثرائي 2019 "، بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين والمهتمين من داخل المملكة وخارجها.

وأكد معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن مبادرات وبرامج موهبة أنتجت مبتكرين ومخترعين يسهمون في نهضة الوطن ليأخذ مكانه المستحق بين دول العالم الأول، من خلال الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن برامج موهبة الإثرائية شهدت تطوراً نوعياً وكمياً مع بدء المؤسسة تنفيذ خطتها الخمسية الثالثة "موهبة 3" لبناء أجيال المستقبل، ومراعاة احتياجات الموهوب والمجتمع ومتطلبات التنمية الوطنية، والمهارات المستقبلية.

وأوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور محمد بن صالح العذل، أن المحتوى العلمي للبرنامج أعد بعناية ليتوافق مع أرقى البرامج العالمية، وتم تطويره ومراجعته على عدة مراحل، مضيفاً أن المدينة وفرت كافة طاقاتها ومعاملها من أجل تعزيز مهارات البحث العلمي للطلاب الموهوبين.

واختتمت فعاليات البرنامج الإثرائي والمعرض المصاحب بتكريم 86 طالباً وطالبة من داخل المملكة ودول الخليج، تم تدريبهم على مدى شهر كامل على أساسيات البحث العلمي وأخلاقياته، وتعزيز المهارات المعرفية، والسلوكية، والاتصالية من خلال الدورات والمحاضرات، ومجموعة من المشروعات البحثية مع الباحثين المتخصصين.

واشتمل برنامج موهبة الإثرائي البحثي الذي استمر لمدة (4) أسابيع، على أبرز المجالات العلمية التي تدرب عليها الطلاب الموهوبين في مدينة العلوم والتقنية بين الاتصالات وتقنية والمعلومات، والطاقة والمياه، والفضاء والطيران، إضافةُ إلى علوم الأرض، والعلوم والنووية، والبتروكيماويات، والبيئة الحيوية.

يشار إلى أن خريجي البرنامج البحثي الإثرائي في الدورات السابقة فازوا بجوائز عديدة من الجهات والهيئات الحكومية، والجمعيات، والشركات العالمية مثل جائزة شركة أنتل، وإكسون موبل، في مسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2019"، الهادف إلى تنمية روح الإبداع للطلاب والطالبات في المجالات العلميّة والتقنيّة.

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11:43ت م

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