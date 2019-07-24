السعودية اليوم / وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يزور جمهورية مالي



الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

زار وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب جمهورية مالي ، لتقييم آلية تنفيذ الدعم والمساندة للقوة المشتركة لدول الساحل (G5) التي تقدمت بها المملكة العربية

وفي بداية الزيارة التي جرت أمس الأول زار رئيس الوفد اللواء الركن محمد بن عبد الخالق الغامدي، ممثل المملكة العربية السعودية في التحالف معالي قائد القوة الفريق حسن ولد سيدي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مالي خالد مبروك الخالد، والقائد العسكري في القوة المشتركة، وتمت مناقشة أهمية الدعم.

وشكر قائد القوة الدعم الذي تتلقاه القوة المشتركة من التحالف الإسلامي العسكري بشكل عام، ومن المملكة العربية السعودية بشكل خاص.

وخلال الزيارة الميدانية تم لقاء المختصين في الجانبين للتأكد من أولويات تنفيذ المبادرة ومكانها، كذلك جرى لقاء قائد القوة الفرنسية (بركان) وكذلك قائد وحدة التدريب من الاتحاد الأوروبي والعاملين في مالي، وجرى التأكيد على تنسيق الدعم والمساندة بين جميع الجهات الداعمة.

// انتهى //

11:17ت م

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الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسزار وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب جمهورية مالي ، لتقييم آلية تنفيذ الدعم والمساندة للقوة المشتركة لدول الساحل (G5) التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية وفي بداية الزيارة التي جرت أمس الأول زار رئيس الوفد اللواء الركن محمد بن عبد الخالق الغامدي، ممثل المملكة العربية السعودية في التحالف معالي قائد القوة الفريق حسن ولد سيدي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مالي خالد مبروك الخالد، والقائد العسكري في القوة المشتركة، وتمت مناقشة أهمية الدعم.وشكر قائد القوة الدعم الذي تتلقاه القوة المشتركة من التحالف الإسلامي العسكري بشكل عام، ومن المملكة العربية السعودية بشكل خاص.وخلال الزيارة الميدانية تم لقاء المختصين في الجانبين للتأكد من أولويات تنفيذ المبادرة ومكانها، كذلك جرى لقاء قائد القوة الفرنسية (بركان) وكذلك قائد وحدة التدريب من الاتحاد الأوروبي والعاملين في مالي، وجرى التأكيد على تنسيق الدعم والمساندة بين جميع الجهات الداعمة.// انتهى //11:17ت م0050

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