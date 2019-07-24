السعودية اليوم / حالة تأهب قصوى في مقاطعة روسية بسبب الفيضانات



موسكو 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

وضعت السلطات الروسية اليوم فرق التدخل السريع في الحالات الطارئة في حالة تأهب قصوى بسبب الفيضانات في مقاطعة أمور، طبقا لما ذكرته وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء اليوم.

وقال مكتب خدمات حالات الطوارئ في تلك المنطقة في بيان: "تم وضع فرق من الجيش ومجموعات التدخل السريع في الحالات الطارئة في منطقة أمور وإقليم خاباروفسك، وتم اتخاذ هذا القرار بسبب تدهور الوضع بشكل كبير على ضوء الفيضانات".

وأشار البيان إلى أن هذه الفرق تتألف من 400 جندي، ونحو 50 وحدة عسكرية خاصة ومعدات، وتراقب هذه الفرق المناوبة الوضع عن كثب وتراقب كذلك مستوى المياه، وهذه المجموعات مستعدة في أي لحظة تقديم المساعدات للسكان.

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11:11ت م

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