الان تتابع المدينة المنورة تستقبل 479,917 حاجًا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل المدينة المنورة – الخليج 365
استقبلت المدينة المنورة، حتى يوم أمس، 479,917 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.
وبينت الإحصائية أن 279,700 حاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة، خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 200,192 حاجاً.
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