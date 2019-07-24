شكرا لقرائتكم خبر عن 109 وظائف شاغرة بـ«أمانة المدينة» للجنسين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن توفر 109 وظائف للرجال والنساء، لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل في الأمانة وبلديات ينبع، خيبر، المهد، الحناكية، العيص، بدر، الحسو، النخيل، ثرب، ينبع النخل، سليلة جهينة والمربع، السويرقية، وذلك حسب المؤهلات العلمية والتخصصات والخبرات.

هذا وقد بينت الأمانة بأن الوظائف تشمل وظائف 72 وظيفة هندسية للرجال بمسميات هندسية مختلف، مهندس مدني مساعد، مهندس معماري مساعد، مهندس تخطيط مساعد، مهندس تنسيق مواقع مساعد، مهندس مساحة مساعد، مهندس زراعي مساعد، مهندس كهربائي. كما تشمل الوظائف المعلنه على وظائف فئة المستخدمين بمسمى مراسل مكتبي للرجال وفئة وظائف بند أجور للجنسين بمسميات مُراقب، قياس، مُشغل الآلات مكتبية، غسال موتى.

مشيرة إلى أن التقديم على تلك الوطائف بدءاً من (الثلاثاء) القادم بتاريخ 27 ذو القعدة ولمدة ثلاثة أيام، وذلك عبر موقع الأمانة على الرابط: http://www.amana-md.gov.sa/