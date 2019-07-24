وصول 479,917 حاجا للمدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ المدينة المنورة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس 479,917 حاجا، وفقا للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، والتي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 279,700 حاج، غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة، خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 200,192 حاجا.