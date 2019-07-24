رابط “أبشر” للاستعلام عن مخالفات المرور بالمملكة العربية السعودية || طريقة الاستعلام...

استعلام المخالفات المرورية، يهتم المواطن السعودي بمعرفة المخالفة المرورية المقدرة على سيارته، حيث يحتاجها لتجديد رخصة سير السيارة، وأو عند البيع والشراء، وحرصاً من المملكة على توفير أسهل الوسائل للمواطنين لانهاء خدماتهم دون العناء في التوجه للجهة المعنية بالخدمة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتوفير خدمة للاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر.

وجاءت هذه المنظومة الإلكترونية للكشف عن المخالفات وسدادها وتوفير بعض الخدمات الآخري في الشأن المروري، ضمن رؤية المملكة 2030 للتطوير والتحديث ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطن السعودي.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 1440

يتم الدخول على رابط “أبشر” برقم الهوية.

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كتابة رقم اللوحات الخاصة بالسيارة.

ثم الضغط على استعلام.

البيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام عن المخالفات المرورية

رقم هوية القائم بالاستعلام.

رقم السيارة.

رخصة تسيير السيارة.

رصد المخالفات المرورية

تقوم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بمتابعة الحالة المرورية بجميع مناطق المملكة، عبر نظام رصد للمخالفات يسمي “ساهر” وهو نظام إلكتروني يرصد جميع المخالفات المرورية على الطرق برصد أرقام لوحات السيارات، ويساهم هذا النظام في التعرف على المخالفات المرصودة للسيارة وقت الاستعلام عن المخالفات على نظام أبشر.

دور نظام “ساهر”