، شاهد .. "نادي البيروني الموسمي" بإصلاحية الرياض يختتم فعالياته الصيفية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 400 نزيل .. و"أبو عباة" يكشف عن تحويله لنادٍ مستمر طوال العام

رعى مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الدكتور أنور بن عبدالله أبو عباة؛ الحفل الختامي لفعاليات نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض، بحضور مدير عام إصلاحية الرياض المقدم علي بن راشد الزهراني؛ ونائب مدير عام الإصلاحية المقدم تركي الجديد؛ ومدير نادي البيروني الموسمي بدر الرشود؛ وعدد من منسوبي تعليم الرياض وإصلاحية الرياض.

وكشف أبو عباة؛ عن تحويل نادي البيروني الموسمي بإصلاحية الرياض إلى نادٍ مستمر يقدم برامجه وأنشطته على مدار العام أسوة بأندية الحي, ضمن خطة الدفعة القادمة للأندية المحدثة.

ولفت إلى أن ذلك يأتي إيماناً بالدور التكاملي لتعليم الرياض مع مختلف القطاعات في دعم الأنشطة والبرامج التي من شأنها تطوير المهارات وتعزيز القدرات وترسيخ القيم والسلوكيات الإيجابية لدى أفراد المجتمع.

وعبّر الدكتور "أبو عباة"؛ عن سعادته بما شاهده من تميز في أنشطة وبرامج نادي البيروني التي تجسّدت في إبداعات المشاركين, مبيناً أن ذلك يأتي نتيجة تكامل الجهود والشراكة الفاعلة بين إدارة تعليم الرياض وإصلاحية الرياض والعطاءات المتواصلة على مدى 14 عاماً لكوكبة من الكوادر الوطنية المتميزة من منسوبيهما التي كان لها أثرها الإيجابي الملموس على برامج النادي والمشاركين فيه.

وأوضح في كلمته للنزلاء أن الإصلاحية ليست نهاية الطريق؛ بل محطة ينطلق منها النزيل إلى صفحة جديدة وآفاق أرحب تنطوي معها صفحة الماضي, ليصبح فرداً فاعلاً في مجتمعه, مقدماً شكره للعاملين في النادي ولإدارة الإصلاحية لدورهم في إنجاح برامج النادي.

بدأ الحفل الختامي للنادي بالقرآن الكريم, تلا ذلك كلمة مدير نادي البيروني بدر الرشود؛ أكّد خلالها حرص النادي منذ انطلاقته على رؤى وتطلعات المملكة المستقبلية فيما يتعلق بتوطين الشباب في القطاع الخاص, مشيراً إلى أنه تم تنفيذ عدد من الدورات في مجالات التنمية الذاتية والمهنية والتقنية لتهيئة النزلاء للالتحاق بسوق العمل من خلال عقد شراكات مع عدد من مراكز التدريب المعتمد، إضافة إلى إقامة عديد من البرامج الثقافية والرياضية والفنية واستضافة عديد من المستشارين في التخصصات العلمية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لأبرز منجزات وبرامج النادي, عقب ذلك ألقى أحد المشاركين كلمة أبناء النادي قدّم فيها شكره لكل القائمين على النادي والداعمين له, معبراً عن الأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثته الأنشطة والفعاليات في المشاركين سواء في المجالات الرياضية والثقافية والفنية, متمنياً استمرارها طوال العام.

عقب ذلك شاهد الحضور أوبريت الوطن لوحة شعرية نثر خلالها المشاركون إبداعاتهم التي نالت استحسان الجميع, ثم ألقى مدير عام إصلاحية الرياض المقدم علي بن راشد الزهراني؛ كلمة عبّر فيها عن اعتزازه بما وصل اليه المشاركون في برامج النادي من مستويات مميزة في مختلف الأنشطة والبرامج، قائلاً "ليس العيب أن نكون داخل الأسوار؛ بل العيب أن نعود إلى هذه الأسوار".

وأكّد الزهراني؛ أن النادي يمثل لوحة مبهرة جسّدت صورة من صور التكامل بين الإصلاحية وتعليم الرياض بما يقدمه من برامج تطويرية وأنشطة وفعاليات متنوعة كان لها الأثر الكبير على المشاركين فيه, معبراً عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك لكل ما من شأنه دعم النزلاء ليكونوا لبنات صالحة في المجتمع, ومقدماً شكره لكل المساهمين من منسوبي الإصلاحية والنادي ولإدارة تعليم الرياض ممثلة بالنشاط الطلابي.

وتوالت مشاركات النزلاء بقصائد حماسية معبرة, وفي ختام الحفل جرى تكريم عدد من منسوبي الإصلاحية ومنسوبي النادي والمشاركين المميزين في أنشطة وبرامج النادي.

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