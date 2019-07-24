76 دقيقة من الرياض لجدة.. “الهايبرلوب” قريباً في المملكة

وقّعت هيئة المدن الاقتصادية، أول أمس الإثنين، اتفاقية تعاون مع شركة فيرجن “هايبرلوب وان” لإجراء دراسة جدوى حول إمكانية استضافة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية نظام النقل عالي السرعة، والذي يستغرق 76 دقيقة من الرياض لجدة.

كما تتضمّن الاتفاقية مركزاً للأبحاث والتطوير وورشة لإنتاج عربات هايبرلوب، وذلك خلال زيارة وفد الهيئة لمبنى الابتكار التابع لشركة فيرجن “هايبرلوب وان” في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في استحداث 6 آلاف فرصة عمل في مجال التقنيات المتقدمة، فضلاً عن العديد من الابتكارات التي اطلع عليها وفد الهيئة ومنها: مروحية تعمل بمبدأ الرفع المغنطيسي، ونظام الرفع المغنطيسي الدوار.