- 1/2
- 2/2
كشفت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن القضايا والحوادث والمخالفات التي باشرتها القوات الخاصة لأمن الطرق بمناطق المملكة خلال الفترة من يوم ١١ من ذي القعدة إلى يوم ١٧ من ذي القعدة لعام 1440هـ.
وبلغ العدد الإجمالي للحالات التي تم التعامل معها 4511 حالة، منها 1206 قضية مختلفة و3305 مخالفة للأنظمة، كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المخدرات والمسكرات 31 قارورة مسكر و50 ألف قطعة حشيش و1921 حبة مخدرة. فيما بلغ إجمالي ماتم ضبطه من أسـلحة، 11 مسدساً و6 رشاشات و8 بندقيات نارية و7 بندقيات هوائية و26 ألف طلقة ذخيرة حية.
كانت هذه تفاصيل خبر “الأمن العام” يكشف عن عدد القضايا والمخالفات والحوادث التي باشرها أمن الطرق خلال أسبوع... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.