“الأمن العام” يكشف عن عدد القضايا والمخالفات والحوادث التي باشرها أمن الطرق خلال أسبوع‎‏...

كشفت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عن القضايا والحوادث والمخالفات التي باشرتها القوات الخاصة لأمن الطرق بمناطق المملكة خلال الفترة من يوم ١١ من ذي القعدة إلى يوم ١٧ من ذي القعدة لعام 1440هـ.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات التي تم التعامل معها 4511 حالة، منها 1206 قضية مختلفة و3305 مخالفة للأنظمة، كما بلغ إجمالي ما تم ضبطه من المخدرات والمسكرات 31 قارورة مسكر و50 ألف قطعة حشيش و1921 حبة مخدرة. فيما بلغ إجمالي ماتم ضبطه من أسـلحة، 11 مسدساً و6 رشاشات و8 بندقيات نارية و7 بندقيات هوائية و26 ألف طلقة ذخيرة حية.