حج / تجارة نجران تنفذ جولات رقابية على محطات الوقود وبيع إطارات السيارات



نجران 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

نفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة نجران أمس، جولات رقابية مكثفة على محطات الوقود ومحلات بيع وتغيير إطارات السيارات والأسواق، والواقعة على الطرق الرئيسية لعبور الحجاج اليمنيين القادمين عبر منفذ الوديعة الحدودي في رحلتهم لأداء مناسك الحج لهذا العام .

وأوضح الفرع أن الجولات الرقابية مستمرة وعلى مدار الساعة، وتأتي ضمن أعماله ومهامه خلال موسم الحج لهذا العام، ولفرض الرقابة على محطات الوقود والأسواق ومراكز خدمة السيارات الواقعة على الطرق الرئيسية لعبور الحجاج، والتأكد من جودة السلع الغذائية المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك، وتطبيق الأنظمة والقوانين بحق المخالفين وحماية المستهلك.

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10:49ت م

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