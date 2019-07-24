حج / هيئة المسجد الحرام تطلق برنامج "الريادة في حسن الوفادة"



مكة المكرمة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

أطلقت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة في إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام اليوم، برنامج "الريادة في حسن الوفادة"، وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في موسمها السابع.

وأوضح مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام علي بن حامد النافعي، بأن هذا البرنامج من ضمن البرامج التي تنفذها الإدارة خلال موسم حج هذا العام، ويهدف إلى الارتقاء بالأسلوب في خدمة حجاج بيت الله الحرام والقيام على توعيتهم وإرشادهم باحترافية ليؤدوا مناسكهم بكل يسر سهولة وبالطريقة الصحيحة، حيث يطلع أعضاء هيئة المسجد الحرام على دور الهيئة في التوجيه الصحيح للحجاج وكيفية التعامل مع توافدهم للبيت الحرام، بإرشادهم وترتيب صفوفهم للصلاة ومعاونة كبار السن في قيامهم بالطواف الصحيح وعدم المزاحمة والسكينة في تنقلهم بين الطواف والصفا والمروة.

وحث النافعي، الموظفين على القيام بالجولات الميدانية للتأكد من تنفيذ الخطة المرسومة لهم في المواقع المخصصة، حيث يخدم الحجاج في هذا الموسم أكثر من ٢٠٠ موظف في أكثر من موقع وعلى مدار الساعة في ثلاث ورديات بواقع ٨ ساعات لكل وردية.

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10:49ت م

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