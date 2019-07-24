السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية



عرعر 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عويض الحارثي، يرافقه نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس سليمان المزروعي، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء استعراض برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد من أهم البرامج في مجال الاقتصاد السعودي, ويمس القطاعات التعدينية والصناعية والخدمات اللوجستية والطاقة.

كما جرى مناقشة الممكنات الضرورية للبرنامج التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في التعدين، وتعزيز عمليات البحث والتطوير والابتكار، ورفع كفاءة رأس المال البشري.

وبحث الاجتماع الميزات التنافسية التي تتمتع بها منطقة الحدود الشمالية في مجالات الصناعات التعدينية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، التي تتوافق مع أهداف البرنامج الوطني لتطوير والخدمات اللوجستية الصناعية.

وأكد سموه أهمية البرنامج من خلال التركيز على توفير فرص العمل ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وتنويع الصادرات وزيادتها ونقل التكنولوجيا لزيادة الايرادات غير النفطية، وجعل المملكة منصة تصدير وإعادة التصدير من خلال احتواء البرنامج على مشاريع لبناء البنية التحتية، ومشاريع أخرى للتحول الرقمي, على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر

ونوه سمو الأمير بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله -من اهتمام كبير من خلال رؤية 2030 والمخصصات المالية الكبيرة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الانتاج وتمكين ايجاد نماذج أعمال جديدة تتماشى مع مكتسبات التحول المستهدفة.

// انتهى //

10:45ت م

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عرعر 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه بالإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عويض الحارثي، يرافقه نائب الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس سليمان المزروعي، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء استعراض برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يعد من أهم البرامج في مجال الاقتصاد السعودي, ويمس القطاعات التعدينية والصناعية والخدمات اللوجستية والطاقة.كما جرى مناقشة الممكنات الضرورية للبرنامج التي تشتمل على تطوير الأنظمة المناسبة، وتوفير التمويل المطلوب، وتطوير البنية التحتية والأراضي الصناعية والمناطق الخاصة، والتوسع في التعدين، وتعزيز عمليات البحث والتطوير والابتكار، ورفع كفاءة رأس المال البشري.وبحث الاجتماع الميزات التنافسية التي تتمتع بها منطقة الحدود الشمالية في مجالات الصناعات التعدينية، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، التي تتوافق مع أهداف البرنامج الوطني لتطوير والخدمات اللوجستية الصناعية.وأكد سموه أهمية البرنامج من خلال التركيز على توفير فرص العمل ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة وتنويع الصادرات وزيادتها ونقل التكنولوجيا لزيادة الايرادات غير النفطية، وجعل المملكة منصة تصدير وإعادة التصدير من خلال احتواء البرنامج على مشاريع لبناء البنية التحتية، ومشاريع أخرى للتحول الرقمي, على نحو يسهم في توليد فرص عمل وافرة للكوادر السعودية ، ويعزز الميزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.ونوه سمو الأمير بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله -من اهتمام كبير من خلال رؤية 2030 والمخصصات المالية الكبيرة لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية دولية، في عدد من المجالات الواعدة مع التركيز على توظيف التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الانتاج وتمكين ايجاد نماذج أعمال جديدة تتماشى مع مكتسبات التحول المستهدفة.// انتهى //10:45ت م0035

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