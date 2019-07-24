السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ رئيس الجمهورية التونسية بذكرى إعلان يوم الجمهورية لبلاده



جدة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

10:24ت م

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جدة 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:24ت م0031

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