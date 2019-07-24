السعودية اليوم / خفر السواحل الليبي ينقذ 38 مهاجراً غير شرعي شمال القره بوللي



طرابلس 21 ذى القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

تمكن خفر السواحل الليبي ،الليلة الماضية ،من إنقاذ قارب مطاطي تعطل محركه على بعد حوالي 20 ميل شمال القره بوللي وعلى متنه (38) مهاجر غير شرعي .

وتم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية، وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بالقاعدة. وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبيه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس، ومركز إيواء تاجوراء.

// انتهى //

10:21ت م

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