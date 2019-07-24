السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تنظم ملتقى دين الوسطية والاعتدال "النسائي" في الطائف



الطائف 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة, ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف، ملتقى دين الوسطية والاعتدال النسائي الثاني، الذي تنطلق فعالياته يوم غدٍ الثاني والعشرين، وحتى الثامن والعشرين من شهر ذي القعدة 1440هـ, في جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ في محافظة الطائف.

ويتضمن الملتقى دورات علمية في تعزيز وسطية الدين الإسلامي واعتداله من خلال اثني عشر محوراً، يشارك فيها سبع داعيات من مختلف مناطق المملكة، ويستهدف 4000 امرأة، حيث تترجم محاوره مباشرة باللغة الإنجليزية، كما تترجم الفوائد العلمية بخمس لغات: عربي, إنجليزي, أردو, بشتو, إندونيسي, وتنشر عبر وسائل الإعلام.

كما يصاحب الملتقى إقامة برنامج "صغارنا في رياض التوحيد" ويهدف إلى غرس قيم الدين ووسطيته واعتداله في نفوس الناشئة من العمر 4 سنوات وحتى 16 عاماً، من خلال تبسيط علم العقيدة والآدب الإسلامية بالرسم والتلوين والحفظ ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

كذلك يُقام على هامش الملتقى برنامج "لحمة وطن"، ويتضمن خمس محاضرات نسائية في المواطنة الصالحة، وأثر طاعة الله في تحقيق الأمن العقدي والفكري والاجتماعي وماينتج عن ذلك من الأمن والاستقرار في الأوطان، من اليوم الخامس والعشرين ويستمر لمدة خمسة أيام، ويشمل ذلك الدورة العلمية الشرعية النسائية، والتي تهدف إلى تعليم العلوم الشرعية في العقيدة والفقة، ويصاحبها مسابقة في حفظ متن منظومة وصفة الصلاة.

ويأتي هذا الملتقى في نسخته الثانية بعد النجاح الذي حققه في المدينة المنورة الشهر الماضي في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، لنشر الوسطية والاعتدال، واستمراراً لنهج هذه الدولة المباركة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

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10:06ت م

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