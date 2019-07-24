السعودية اليوم / " المياه الوطنية " تنال شهادات دولية من عدة مختبرات أوروبية متخصصة ومستقلة بدقة أداء عمل عدادات المياه الذكية وسلامتها



الرياض 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

نالت شركة المياه الوطنية شهادات دولية من عدة مختبرات أوروبية متخصصة ومستقلة بدقة أداء عمل عدادات المياه الذكية وسلامتها، وجاءت المصادقة الدولية من خلال نتائج الاختبارات الصادرة من المختبر الألماني (SGS)، كذلك مختبر (SML) الأوروبي بعد اجتياز هذه العدادات اختبارات الجودة وثبات دقة نتائجها بعد تركيبها لفترة تزيد عن السنة بالمواقع، بالإضافة إلى سلامة أداء العدادات الذكية حسب المواصفات المعتمدة من منظمة القياس العالمية(OIML).

ويأتي ذلك تأكيدًا على جهود شركة المياه الوطنية ونجاح استراتيجيتها التطويرية في تطبيق أعلى معايير الجودة، ومدى التزامها بتوفير أحدث الأنظمة التقنية لخدمة عملائها ضمن أهدافها نحو التحول الرقمي في منظومتها المائية، كما جاءت هذه النتائج الدولية لتأكد سلامة نتائج الاختبارات الخاصة التي قامت بها الشركة للتأكد من جودة التقنيات الحديثة المستخدمة في خدمة العملاء وفق الخطط والبرامج المعتمدة لها.

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10:06ت م

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