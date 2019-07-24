حج / دورة في الإسعافات لكشافة وادي الدواسر المشاركين بخدمة الحجاج



وادي الدواسر 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

نظمت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر يوم أمس برنامجاً تدريبياً في الإسعافات الأولية لكشافتها المُرشحين للمشاركة بمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية

وتضمن البرنامج الذي أُقيم بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة على جلسات تدريبية نظرية وعملية اختصت باستخدام الرباط المثلث في الكسور والجروح والنزيف المستمر، والتعامل مع إصابات الصدر والرأس والحروق والصدمات الكهربائية، وضربات الشمس، ونقل المصابين, وكيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة.

// انتهى //

10:05ت م

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وادي الدواسر 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واسنظمت إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر يوم أمس برنامجاً تدريبياً في الإسعافات الأولية لكشافتها المُرشحين للمشاركة بمعسكرات الخدمة العامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن .وتضمن البرنامج الذي أُقيم بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة على جلسات تدريبية نظرية وعملية اختصت باستخدام الرباط المثلث في الكسور والجروح والنزيف المستمر، والتعامل مع إصابات الصدر والرأس والحروق والصدمات الكهربائية، وضربات الشمس، ونقل المصابين, وكيفية التعامل مع بعض الحالات الإسعافية، وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكيفية التعامل مع الحالات القلبية الطارئة.// انتهى //10:05ت م0022

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