السعودية اليوم / تعاوني الطائف ينظم درسا بعنوان " فضل العفو واقالة العثرات "



الطائف 21 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 24 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف غداً، درساً بعنوان " فضل العفو وإقالة العثرات"، يلقيه الشيخ عبدالله يوسف الكناني الزهراني، عقب صلاة المغرب بجامع بن معمر بالروضة .

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

09:52ت م

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